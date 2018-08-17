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Россия и мир


13:12 | 22.08.2018

Власти США заблокировали российские активы на сотни миллионов долларов

США заморозили размещенные в стране российские активы на сотни миллионов долларов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление замглавы Минфина США Сигал Манделькер, которая курирует антироссийские санкции.

«Действия повлекли значимые последствия для финансовых интересов лиц и предприятий, которые были затронуты, в том числе блокировку сотен миллионов долларов российских активов в США», — сказал Манделькер.

Напомним, 22 августа в силу должны вступить ограничительные меры США против РФ в связи с «делом Скрипаля», введение второго пакета санкций в связи с инцидентом с Солсбери ожидается в течение трех месяцев.

© «Вечерние Ведомости»

 


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