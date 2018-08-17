Эстония и Латвия планируют добиться от России компенсации за «советскую оккупацию»

13:06 | 22.08.2018

Министры юстиции Эстонии и Латвии Урмас Рейнсалу и Дзинтарс Разначс заявили, что планируют добиться от России компенсации за «советскую оккупацию». Соответствующее сообщение опубликовано на сайте минюста Эстонии, передает gazeta.ru.



В заявлении министров говорится, что эти страны считают важным сохранение памяти о человеческих потерях, нанесенных советской оккупацией. Требование о компенсации ущерба, говорится в документе, может быть выдвинуто к России как правопреемнице Советского Союза. Причем вопрос в Эстонии и Латвии готовы решать на уровне ООН, сообщает «Эхо Москвы».