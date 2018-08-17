У летевшего из Уфы в Сочи лайнера Ту-204 загорелся двигатель

13:01 | 22.08.2018

Пассажирский лайнер Ту-204, вылетевший из Уфы в Сочи, экстренно вернулся обратно из-за пожара в одном из двигателей, сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах. На борту находилось 160 взрослых и 42 ребёнка.



«Самолет благополучно приземлился. Никто из находившихся на борту 202 пассажиров не пострадал. На место инцидента организован выезд следственно-оперативной группы под руководством следователя Уфимского следственного отдела на транспорте. На месте работают представители Росавиации. Причины произошедшего устанавливаются», — заявили в Приволжском СКР на транспорте.