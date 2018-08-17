Американские СМИ сообщили, что Россия потеряла в море ракету с ядерным двигателем

12:56 | 22.08.2018

В ходе тестовых запусков в 2017 году российская ракета с ядерным двигателем упала в Баренцево море, и теперь Россия попытается ее вернуть. Об этом сообщил американский телеканал CNBC со ссылкой на собственные анонимные источники в разведке США.



Испытания ракеты проводились в ноябре. Сейчас планируется операция по поиску ракеты, в которой будут участвовать три судна, одно из которых оснащено оборудованием для работы с радиоактивными материалами. По словам источников телеканала, точные сроки проведения операции еще не установлены, передает РБК.



Как отмечает «Эхо Москвы», в мае CNBC сообщал о серии неудачных испытаний российских крылатых ракет. На это в Кремле порекомендовали журналистам верить не западным СМИ, а президенту Путину.