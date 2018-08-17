Россия подписала соглашение о военном сотрудничестве с Буркина-Фасо и ЦАР

17:30 | 21.08.2018

Министры обороны России и Буркина-Фасо Сергей Шойгу и Жан-Клод Буда подписали межправительственное соглашение о военном сотрудничестве, которое предусматривает обмен опытом миротворческой деятельности и борьбы с терроризмом, передает РИА «Новости». Соглашение было подписано на полях международного военно-технического форума «Армия-2018».



Глава Минобороны России также подписал соглашение о военном сотрудничестве с Центральноафриканской Республикой. Ранее в этой стране были убиты российские журналисты, занимавшиеся расследованием присутствия в ЦАР российских наемников, напоминает РБК.