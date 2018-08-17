В Кремле прокомментировали заявление Microsoft о попытках хакеров вмешаться в выборы в США

17:17 | 21.08.2018

Пресс-секретарь Путина Песков назвал традиционным обвинение компании Microsoft в том, что Москва пытается повлиять на предстоящие выборы в США, передает РБК.



«Реакция уже традиционная: мы не знаем, о каких хакерах говорится, мы не знаем, в чем заключается влияние на выборы (из Америки мы слышим подтверждения о том, что никакого влияния на выборы не было), о ком именно идет речь, что является доказательствами и на основании чего делаются выводы такой категории», — сказал Песков, добавив, что в Кремле относятся к подобным заявлениям «соответственно».



Во вторник агентство Associated Press сообщило, что компания Microsoft заявила о новой попытке хакерской группы Fancy Bear совершить кибератаку на политические силы перед промежуточными выборами в Конгресс. Ранее американские компании в области кибербезопасности обвинили Fancy Bear в работе на российские власти.