17:08 | 21.08.2018

Валерий Меладзе подтвердил, что намерен получить грузинское гражданство. «Я не скрываю этого факта. Однако это не означает, что я отказываюсь от российского гражданства. Мои действия не противоречат законодательствам России и Грузии», — пояснил он радиостанции «Говорит Москва».



Ранее СМИ сообщали, что Меладзе обратился в Министерство юстиции Грузии с просьбой о предоставлении ему гражданства страны. Как напоминает russian.rt.com, Меладзе родился в 1965 году в Батуми.