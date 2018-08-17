В Госдуму поступили более 100 поправок к законопроекту о пенсионном возрасте

16:46 | 21.08.2018

В Госдуму поступило более 100 поправок к законопроекту о повышении пенсионного возраста. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.



Отмечается, что на слушания по пенсионной реформе прибыли представители всех российских регионов, в том числе более 40 председателей региональных законодательных собраний и 32 зампредседателя заксобраний. Всего в слушаниях примут участие около 600 человек. В Госдуме выступят руководители всех парламентских фракций, председатели профильных комитетов Госдумы, министр труда и социального развития Топилин, руководитель Пенсионного фонда Дроздов и другие.



Как напоминает РИА "Новости", Государственная дума 19 августа поддержала в первом чтении законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве. Он предполагает повышение возраста выхода на пенсию до 65 и 63 лет для мужчин и женщин соответственно.