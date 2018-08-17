В украинской прокуратуре предложили похитить Януковича из России

11:28 | 21.08.2018

Украинский прокурор по делу о госизмене Виктора Януковича Руслан Кравченко предложил выкрасть бывшего президента страны с территории России. Об этом он рассказал в интервью «Громадське».



По словам прокурора, правоохранительным органам Украины необходимо сделать все возможное для того, чтобы решение суда по Януковичу было исполнено. «Возможно, создать подразделение вроде «Моссада», например. Чтобы спецназовцы проникли на территорию России и доставили его в Украину», — ответил Кравченко на вопрос о том, как им это удастся, если бывший президент страны не захочет уезжать из России.



Кравченко также пояснил, что попросил 15 лет заключения для обвиняемого, потому что «датой совершения преступления» является 1 марта 2014 года — на тот момент максимальной мерой наказания за это было 15 лет. Однако позже были внесены изменения, и теперь максимальная мера наказания по данной статье — пожизненное лишение свободы, напоминает gazeta.ru.