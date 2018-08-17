Сальвадор разрывает дипломатические отношения с Тайванем

11:21 | 21.08.2018

Правительство Сальвадора проинформировало о том, что страна приняла решение о разрыве дипломатических отношений с Тайванем. Об этом сообщает Reuters. По данным агентства, Сан-Сальвадор намерен установить дипломатические связи с материковым Китаем.



Сальвадор стал третьей страной, которая за последние несколько месяцев разорвала отношения с Тайванем. Ранее Доминиканская Республика и Буркина-Фасо 1 и 24 мая соответственно объявили об аналогичном решении. В настоящий момент в мире осталось лишь 17 государств, которые имеют официальные связи с Тайванем, напоминает РИА «Новости».