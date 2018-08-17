Наблюдателей ОБСЕ не пустили к задержанному в Херсоне танкеру «Механик Погодин»

11:15 | 21.08.2018

Представителей специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе не допустили в Херсоне на российский танкер «Механик Погодин». Представившийся сотрудником Службы безопасности Украины потребовал у них специального разрешения на его посещение, сообщается в отчете миссии за 19 августа, передает novayagazeta.ru.



Как напоминает РБК, российский танкер «Механик Погодин» задержали в порту Херсона 10 августа. Постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин, говоря о причинах задержания, заявил, что это произошло из-за попадания владеющей судном компании в санкционный список Киева.