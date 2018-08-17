Пентагон разработает новый анонимный мессенджер, устойчивый к взлому

17:33 | 20.08.2018

Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США (Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA) выделило $44 млн на разработку нового анонимного мобильного мессенджера, устойчивого к взлому, передает russian.rt.com. Новая программа должна обеспечивать «полную конфиденциальность» каждого пользователя, а также «целостность передаваемых сообщений», даже если хакеры получат доступ к одному из узлов системы. Кроме того, мессенджер должен работать в рамках одной сети, даже если она закрыта и не связана с интернетом.

Ожидается, что работа над мессенджером начнется в марте 2019 года и продлится до 2023 года.