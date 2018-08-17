Власти РФ передумали ограничивать число приемных детей в семьях

17:14 | 20.08.2018

Министр просвещения России Ольга Васильева высказалась против сокращения числа детей в приемных семьях до трех. Соответствующий пункт будет изъят из подготовленного ведомством проекта, передает «Интерфакс». По ее словам, документ не был согласован с ней. Его разработка велась министерством образования и науки, которое и разослало его для сбора мнений по регионам.



Как напоминает РБК, ранее в социальных сетях активисты распространили проект документа, в котором одной из мер по более тщательному отбору приемных родителей может стать ограничение максимального числа детей в семье усыновителей до трех (в том числе кровных). Действующее постановление правительства от 18 мая 2009 года ограничивает число детей в приемной семье до восьми.