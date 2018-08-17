Власти Молдавии не планируют заключать с «Газпромом» новый договор на поставку газа

17:01 | 20.08.2018

Правительство Молдавии не планирует заключать с «Газпромом» новый договор на поставку газа в республику, заявил министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.



Габурич в интервью молдавскому ТВ рассказал, что нынешний договор, действующий до конца 2019 года, ранее неоднократно продлевался. «Поэтому мы пока не будем вести переговоры о подписании нового договора с Газпромом», — приводит его слова «Интерфакс».



Он также отметил, что правительство очень ждет запуска газопровода Кишинев — Унгены, который свяжет молдавскую газотранспортную систему с румынской и создаст, таким образом, альтернативный российскому маршрут поставок газа.



Строительство газопровода Унгены — Кишинев планируется начать до конца августа и завершить в течение 10 месяцев.