В Чечне неизвестные напали с ножами на отдел МВД по Шалинскому району

16:45 | 20.08.2018

Двое неизвестных пытались проникнуть на территорию отделения МВД по Шалинскому району Чечни. Они были вооружены ножами. Как заявили в пресс-службе МВД России по республике, ранены два сотрудника полиции, информирует РИА «Новости». «Ответным огнём нападавшие были уничтожены. В настоящее время на месте происшествия работает оперативная группа», — говорится в сообщении.