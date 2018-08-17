Средний чек россиян за один поход в магазин сократился до двухлетнего минимума

16:38 | 20.08.2018

В июле 2018 года индекс среднего чека россиян за один поход в магазин сократился до двухлетнего минимума. Данные опроса приводит исследовательский холдинг «Ромир».



Средний чек в июле 2018 года уменьшился на 17 рублей (3,3 %) по сравнению с июнем и составил 496 рублей. По сравнению с показателем прошлого года сумма снизилась на 7 рублей, или 1,4 %, передает РИА «Новости».