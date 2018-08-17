По данным ВЦИОМ, две трети россиян верят в теорию заговора против страны

16:32 | 20.08.2018

Две трети россиян (66 %) считают, что существует некая группа лиц, которая намерена переписать историю страны, подменить исторические факты, чтобы навредить России и приуменьшить ее величие. Это следует из результатов опроса ВЦИОМ, передает РБК. По возрастным группам респондентов среди опрошенных в возрасте 45–59 лет, а также в возрасте 60 лет и старше эта доля составляет почти три четверти (72 %).



Чуть меньше эта доля среди молодых людей, но и там верящих в закулису — большинство. При этом меньше всего верят в попытку намеренно переписать историю люди от 18 до 24 лет. Согласно опросу, 47 % респондентов в этой группе согласны с утверждением, что отдельные историки лишь стремятся докопаться до истины, сообщает «Эхо Москвы».