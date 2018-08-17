В двух военных округах России началась масштабная проверка боеспособности

16:26 | 20.08.2018

По указанию Путина сегодня в 5:00 мск началась внезапная проверка боеготовности в соединениях и воинских частях Центрального (ЦВО) и Восточного (ВВО) военных округов, Воздушно-десантных войсках, дальней и военно-транспортной авиации, передает РИА «Новости».



Соответствующее распоряжение подписал глава Минобороны Шойгу. Проверка проводится в преддверии учений «Восток-2018». Они станут беспрецедентными по масштабам, в них примут участие военные Китая и Монголии, отмечает «Эхо Москвы».