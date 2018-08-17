В Каталонии мужчина попытался напасть с ножом на отдел полиции

13:13 | 20.08.2018

Мужчина с холодным оружием попытался напасть на отдел полиции в Испании 20 августа. Инцидент произошел ранним утром в городе Корнелья-де-Льобрегат провинции Барселона.



«Вооруженный ножом мужчина пришел сегодня утром в полицейский участок города Корнелья-де-Льобрегат с целью атаковать сотрудников полиции. Он был застрелен. Инцидент произошел чуть раньше 6 утра (07.00 мск)», — говорится в сообщении каталонских правоохранительных органов в Twitter.



Как сообщает газета Periodico, нападавший был родом из Алжира. По данным источников, он выкрикивал исламистские лозунги.