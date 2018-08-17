В РФ отказались от планов по строительству собственных вертолётоносцев

13:06 | 20.08.2018

В России не будут строить вертолетоносцы для своего военно-морского флота. Об этом в интервью «Интерфаксу» сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.



«Вопросы, связанные со строительством авианосца для ВМФ России, в настоящее время находятся в стадии обсуждения, а по вопросу строительства вертолетоносца могу точно сказать, что вертолетоносцев в чистом понимании этого слова строить не будут», – сказал Мантуров.



Как напоминает «Эхо Москвы», речь о строительстве Россией собственных вертолётоносцев зашла после того, как Франция разорвала контракт с Москвой на поставку «Мистралей».