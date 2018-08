На Украине обвинили американское издание The Washington Times и экспертов в лоббировании интересов России

Трудовой коллектив украинской компании «Мотор Сич» сделал заявление по поводу публикации американской газеты The Washington Times, в которой поставка авиационных двигателей Китаю называется «ударом в спину США», об этом пишет украинский портал 061.ua. Запорожцы прямо заявляют, что за всей поднятой по поводу поставок двигателей к самолётам в Китай шумихой усматривается недобросовестная конкуренция и лоббирование интересов российских производителей.Напомним, американская газета The Washington Times опубликовала статью, в которой рассказывается о продаже украинских двигателей для учебно-боевых самолетов в Китай. В публикации приводилось мнение эксперта, по словам которого украинцы наносят удар в спину Военно-морским силам США за счёт американских налогоплательщиков.«Мы ни за что не хотим помогать китайским пилотам учиться приземляться на авианосцах быстрыми темпами. В целом, украинцы берут деньги американских налогоплательщиков одной рукой, а другой — бьют американские военно-морские силы ножом в спину», — приводит цитату бывшего советника Комитета Сената по иностранным делам Уильяма Триплетта из материала The Washington Times украинское ИА УНИАН.