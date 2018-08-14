Россия и мир
14:33 | 17.08.2018
Криптозащита сим-карт россиян меняет «кураторов»
Как следует из текста документа, операторы связи должны будут перевести своих абонентов на новые сим-карты, пишет газета «Коммерсантъ», первой обратившая внимание на текст проекта соответствующего приказа. На предложение издания прокомментировать информацию пресс-служба Минкомсвязи ответила отказом.
Стоит отметить, что Минэкономразвития выдало положительный отзыв на документ, но обратило внимание на необходимость его доработки. К обсуждению предложений Минкомсвязи были привлечены МТС, «Вымпелком», «Мегафон» и «Ростелеком».
Новые требования, предъявляемые к абонентскому оборудованию, обусловлены вступлением в силу «закона Яровой». Идентификация абонентов должна проходить с помощью сертифицированного Федеральной службой безопасности (ФСБ) шифрования. Таким образом, сим-карты меняют статус и становятся сертифицированными средствами защиты информации, из этого следует, что продавать их обычным образом — на массовом рынке — будет уже нельзя.
Стоимость предлагаемых Минкомсвязи нововведений достаточно велика. Так, по оценке самих операторов, на исполнение предложенных мер уйдёт не менее 5 миллиардов рублей. Кроме того, у абонентов появится необходимость регулярной замены сим-карт, уточняет издание. Согласно оценке, проведённой Минэкономразвития, расходы на реализацию требований могут составить 83,2 миллиарда рублей. Мало того, как полагает ведомство, потребуются затраты на усиление криптозащиты в 700 миллионов рублей.
В настоящее время российские операторы покупают сим-карты у иностранных производителей. Соответственно, производители встраивают в них собственную криптографическую защиту. Специалисты практически всех российских операторов признают: гарантий того, что зарубежные компании по запросу иностранных спецслужб не передадут им ключи доступа к сим-картам, нет.
«Пока мы видим ряд сложностей, в частности необходимость замены сим-карт как средств криптозащиты через каждые 15 месяцев, что повлечет неудобства для абонентов», — заявил газете «Коммерсантъ» собеседник в МТС.
© «Вечерние Ведомости»
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