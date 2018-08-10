Киев нанёс «удар в спину» США

11:46 | 17.08.2018

Фото: eastpendulum.com

Как сообщает The Washington Times, украинская компания «Мотор Сич» продала Китаю двигатели для боевых самолетов, что противоречит интересам США.



Контракт на поставку 250 двигателей на 380 миллионов долларов украинская компания заключила еще в 2016 году. В том же году в Китай были поставлены 20 двигателей для учебно-боевых самолетов JL-10, пишет издание.



По мнению эксперта International Assessment and Strategy Center Рика Фишера, Вашингтон должен оказать давление на власти Украины, чтобы заблокировать поставки двигателей в Китай. А бывший советник комитета Сената США по международным отношениям Уильям Триплетт заявил, что Украина наносит удар по военно-морскому флоту США, используя деньги американских налогоплательщиков на производство двигателей для ВВС Китая.



Предположительно, двигатели украинского производства «Ивченко-Прогресс» АИ-222К-25 или «Ивченко-Прогресс» АИ-222К-25Ф с форсажной камерой предназначаются для установки на учебно-боевой самолет Hongdu JL-10. Именно на этом самолёте китайские лётчики-истребители отрабатывают свои навыки для дальнейших полётов на самолётах поколения 4+ и пятого поколения.