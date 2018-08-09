Режиссера и актера Дмитрия Брусникина похоронят на Троекуровском кладбище

17:45 | 10.08.2018

Похороны режиссера и актера Дмитрия Брусникина пройдут на Троекуровском кладбище в Москве. Прощание состоится 13 августа в 11:00 в МХТ им. А. П. Чехова. Об этом говорится в сообщении на сайте театра.



Ранее супруга режиссера Марина Брусникина сообщила РИА «Новости» о том, что Дмитрий Брусникин ушел из жизни в возрасте 60 лет. В театре уточнили, что он умер в больнице.