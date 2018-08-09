Компания «Укрзализныця» сообщила о готовности прекратить сообщение с Россией

17:42 | 10.08.2018

В компании «Укрзализныця» (Украинские железные дороги) сообщили, что готовы остановить железнодорожное сообщение с Россией, пишет украинское издание «Сегодня».



«В «Укрзализныце» готовы выполнять любое решение сверху», - прокомментировали в компании слова министра инфраструктуры Владимира Омеляна о возможном прекращении ж/д сообщения между странами.



При этом в компании отметили, что пассажиропоток в Россию с Украины постоянно сокращается. В 2017 году по сравнению с 2013-м он снизился в пять раз, передает russian.rt.com.