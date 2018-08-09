Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности новые санкции США

17:32 | 10.08.2018

Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, где была рассмотрена тема возможных новых антироссийских санкций США. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Песков. Он также отметил, что во время обсуждения была подчеркнута полная нелегитимность подобных действий в рамках международного права.



Кроме того, по словам Пескова, глава государства и члены Совбеза «обсудили также текущие вопросы социально-экономического развития страны».