В американском штате Теннесси применили смертную казнь впервые за девять лет

16:41 | 10.08.2018

В американском штате Теннесси впервые за девять лет привели в исполнение смертный приговор. Специальная инъекция была сделана 59-летнему Билли Рэю Айрику, который отбывал наказание в тюрьме Нэшвилла за изнасилование и убийство ребенка, передает iz.ru.



По данным газеты Tennessean, Айрик совершил преступление в 1985 году. Последующие 32 года он провёл в заключении и много раз просил суд отложить исполнение смертного приговора, ссылаясь то на своё психическое здоровье, то на нарушение его прав. В последней просьбе Верховный суд США отказал. В своем последнем слове преступник заявил о сожалении по поводу содеянного.

