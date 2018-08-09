Медведев сравнил повышение пенсионного возраста с горьким лекарством

16:28 | 10.08.2018

Повышение пенсионного возраста является болезненной, но необходимой мерой. Об этом сказал премьер-министр России Медведев. «Это как горькое лекарство. Человек не хочет его пить, но понимает, что, если он это лекарство не выпьет, все может закончиться гораздо хуже. Так же и эти изменения», — добавил он на встрече с работниками Кроноцкого заповедника.



Медведев также отметил, что законопроект о повышении пенсионного возраста, разработанный правительством, еще должен пройти второе и третье чтения в парламенте. «Свое слово, по всей вероятности, скажет и президент страны», — заметил он.