Песков заявил, что Путин не принимал решения об изъятии сверхдоходов у компаний

15:59 | 10.08.2018

Путин не принимал каких-либо решений об изъятии сверхдоходов у металлургических и химических компаний. Об этом в пятницу, 10 августа, заявил пресс-секретарь главы государства Песков.



«Пока никаких подобных встреч нет в графике, потому что, собственно, пока президент не давал согласия на какие-либо решения. Президент дал согласие на то, чтобы этот вопрос был экспертно проработан в правительстве», — сказал Песков журналистам. Так он ответил на вопрос, планирует ли президент проводить встречу с представителями бизнеса, которого могут коснуться решения, связанные с изменением налоговой нагрузки.



Ранее ряд СМИ сообщили, что помощник президента РФ Андрей Белоусов в письме Путину предложил изъять часть свердоходов-2017 у производителей удобрений, металлургов и «Сибура». Речь идет о 513,7 млрд рублей, которые компании получили из-за изменения «внешней рыночной конъюнктуры».