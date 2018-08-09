В США прокуратура начала проверку в отношении Стивена Сигала, обвиняемого в домогательствах

15:40 | 10.08.2018

Специальный отдел по сексуальным преступлениям прокуратуры Лос-Анджелеса начал проверку в отношении российско-американского актера Стивена Сигала, которого обвиняют в домогательствах, передает gazeta.ru. По данным ведомства, американского актера обвинили в харассменте уже более 10 женщин.



Как отмечает РИА «Новости», ранее Сигала обвиняла в домогательствах актриса Порша де Росси, известная по ролям в сериалах «Замедленное развитие» и «Скандал», а также американка Регина Симмонс, снимавшаяся в массовке фильма с участием Сигала.