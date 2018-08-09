Курс доллара впервые с августа 2016 года превысил отметку в 67 рублей

15:14 | 10.08.2018

Курс доллара впервые с августа 2016 года превысил уровень 67 рублей на фоне сообщений о новых санкциях США против России, передает РИА «Новости». Евро, наоборот, немного теряет в цене и, по данным на 10:40 мск, торгуется на уровне 76,4–76,5 руб.



За две предыдущие торговые сессии доллар и евро росли по отношению к рублю из-за покупок валюты на фоне роста санкционных рисков, отмечает РБК.