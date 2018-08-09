В горах Японии разбился вертолет с девятью человеками на борту

15:01 | 10.08.2018

Спасательный вертолёт, экипаж которого пропал при осмотре горных троп на границе японских префектур Гумма и Нагано, разбился. Об этом сообщает телеканал NHK.



Силы самообороны Японии сумели обнаружить обломки вертолета и восемь из девяти членов экипажа. Об их состоянии не сообщается. Агентство Киодо сообщило, что их направили в больницу.



Авиакатастрофа произошла в горной местности в префектуре Гумма. Спасатели отправились туда, чтобы проверить подготовку горной тропы для альпинистов, открытие которой было намечено на эти выходные, отмечает «Интерфакс».