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Россия и мир


14:50 | 10.08.2018

В Карелии сгорела деревянная Успенская церковь XVIII века

В Карелии сгорела деревянная Успенская церковь XVIII века. Согласно данным ГУ МЧС по Карелии, огонь полностью уничтожил церковь. Погибших и пострадавших нет.

Отмечается, что Успенская церковь считалась самой высокой из тех, которые сохранились на территории Карелии. Строительство здания окончилось в 1774 году.

Министерство внутренних дел по Карелии начало проверку по факту пожара.

© «Вечерние Ведомости»

 


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