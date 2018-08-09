14:50 | 10.08.2018

В Карелии сгорела деревянная Успенская церковь XVIII века. Согласно данным ГУ МЧС по Карелии, огонь полностью уничтожил церковь. Погибших и пострадавших нет.



Отмечается, что Успенская церковь считалась самой высокой из тех, которые сохранились на территории Карелии. Строительство здания окончилось в 1774 году.



Министерство внутренних дел по Карелии начало проверку по факту пожара.