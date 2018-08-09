В ВМФ рассказали, что российский фрегат выследил американскую подлодку в Средиземном море

14:46 | 10.08.2018

В Средиземном море экипаж российского фрегата «Адмирал Эссен» сумел отследить и взять на сопровождение американскую подлодку типа «Огайо». Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Главкомат ВМФ России. Инцидент произошёл в апреле текущего года, когда обстановка вокруг Сирии была неспокойной.



Отмечается, что фрегат взял на прицел субмарину США и следовал за ней на протяжении двух часов. За это время он успел записать ее параметры. В ВМФ отметили, что впоследствии они будут расшифрованы и будут прилагаться к акустическому портрету американской субмарины, которую сделал российский фрегат.



«Известия» отмечают, что в апреле в Средиземном море появилась авианосная ударная группа США, в состав которой вошли авианосец «Гарри Трумен», четыре эсминца типа «Арли Берк». Американские и британские СМИ сообщали, что вместе с ними в поход отправились многоцелевая лодка «Джон Ворнер» типа «Вирджиния», а также атомная субмарина «Джорджия» типа «Огайо».

