Президент Украины Пётр Порошенко назвал «Северный поток — 2» троянским конем Кремля

14:41 | 10.08.2018

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что считает «Северный поток — 2» троянским конём Кремля. Президент Украины уверен, что проект направлен против европейской энергетической безопасности, передает life.ru.



Украинский лидер призвал европейских партнеров как можно скорее избавиться от «обманчивых и губительных кремлевских чар» и решительно защитить собственную энергетическую безопасность, сообщает iz.ru.



Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Топливную магистраль планируется построить рядом с «Северным потоком», напоминает РИА «Новости».