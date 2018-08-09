В ЦБ РФ прокомментировали ситуацию на валютном рынке

14:37 | 10.08.2018

Центробанк России прокомментировал текущую ситуацию на валютном рынке. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.



ЦБ подчеркнул, что повышенная волатильность курса рубля за последние дни является естественной реакцией на сообщения о новых потенциальных санкциях. «Такие эпизоды волатильности уже возникали ранее на фоне обсуждения санкционных ограничений и имели временный характер», — указывает ЦБ и подчеркивает, что внимательно следит за ситуацией на финансовом и валютном рынках, передают «Ведомости».



Отмечается, что поддержку рублю оказывают существенные продажи экспортной валютной выручки.