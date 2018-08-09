Медведев заявил, что введение США новых санкций будет объявлением экономической войны

14:33 | 10.08.2018

Новые санкции США в отношении России можно будет считать объявлением экономической войны, считает Медведев. «И на эту войну необходимо будет реагировать», — предупредил премьер, передает РБК.



«Если последует что-то подобное, типа запрета деятельности банков или использования той или иной валюты, то это можно назвать совершенно прямо — это объявление экономической войны», — заявил председатель правительства во время встречи с сотрудниками Кроноцкого государственного заповедника. «И на эту войну необходимо будет реагировать — экономическими методами, политическими методами, а в случае необходимости и иными методами. И наши американские друзья это должны понимать», — добавил Медведев.



Как напоминает gazeta.ru, в среду Госдепартамент США заявил о намерении ввести новые санкции в отношении России в ответ на так называемое «дело Скрипалей».