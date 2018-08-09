На 61-м году жизни скончался актер и режиссер Дмитрий Брусникин

14:28 | 10.08.2018

Театральный режиссер и актер кино Дмитрий Брусникин скончался в возрасте 60 лет. Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на пресс-службу московского театра «Практика», художественным руководителем которого был Брусникин.



Как пишет ФАН со ссылкой на анонимный источник, близкий к семье Брусникина, в последние два месяца режиссер проходил курс лечения от сердечной недостаточности в Боткинской больнице.



Брусникин снимался в телесериалах («Петербургские тайны», «Чехов и К°», «Сыщики», «Закон и порядок», «МУР есть МУР»), а над некоторыми работал и как режиссер.