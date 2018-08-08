Верховный суд РФ отклонил жалобу Telegram на приказ ФСБ

17:06 | 9.08.2018

Верховный суд России признал законным приказ ФСБ о предоставлении ведомству ключей для расшифровки сообщений пользователей Telegram и отклонил жалобу представителей мессенджера, передает russian.rt.com.



Оспорить приказ спецслужбы пытаются юристы мессенджера Telegram. По их мнению, документ принят неуполномоченным органом с превышением полномочий и устанавливает внесудебный способ получения контроля за перепиской неопределенного круга лиц. Эта ситуация, по оценке адвокатов, «угрожает безопасности граждан», отмечает РИА «Новости».