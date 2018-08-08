Россия и мир
17:06 | 9.08.2018
Верховный суд РФ отклонил жалобу Telegram на приказ ФСБ
Оспорить приказ спецслужбы пытаются юристы мессенджера Telegram. По их мнению, документ принят неуполномоченным органом с превышением полномочий и устанавливает внесудебный способ получения контроля за перепиской неопределенного круга лиц. Эта ситуация, по оценке адвокатов, «угрожает безопасности граждан», отмечает РИА «Новости».
© «Вечерние Ведомости»
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