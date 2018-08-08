Актриса из сериала «Счастливы вместе» впала в кому после операции

17:01 | 9.08.2018

Актриса Мария Симдянкина, которая сыграла в сериале «Счастливы вместе», впала в кому после проведённой ей операции. Об этом сообщила подруга 32-летней артистки Елена Ксенофонтова.



«Три дня назад Машин организм отказался работать самостоятельно. Отказало сердце, легкие, почки. Жизнь поддерживается аппаратами. Она в коме», — написала Ксенофонтова в Instagram. По её словам, Симдянкина больше двух лет борется за свою жизнь.



Отметим, Мария Симдянкина известна по ролям в сериалах «Счастливы вместе», «Маргоша» и «Кулагин и партнёры».