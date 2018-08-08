Опубликован рейтинг российских регионов с самым доступным бензином

16:57 | 9.08.2018

Больше всего бензина на свою среднемесячную зарплату в первом полугодии 2018 года могли купить жители Ямало-Ненецкого автономного округа, Москвы и Чукотки. Меньше всего - жители Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии и Дагестана. Об этом говорится в расчетах агентства «РИА Рейтинг» на основе данных Росстата. По статистическим данным, житель ЯНАО мог приобрести в середине июля более 2 тыс. литров бензина, а житель Дагестана — всего 457 литров.



В Москве показатель составил 1600 литров, на Чукотке - 1599 литров. Более тысячи литров бензина на среднюю зарплату могут купить также жители Ненецкого автономного округа, Магаданской области, Сахалинской области, Ханты-Мансийского автономного округа, Камчатского края, Санкт-Петербурга, Мурманской области, Якутии и Московской области.