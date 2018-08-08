Нападающий Фёдор Смолов стал игроком «Локомотива»

16:39 | 9.08.2018

Нападающий Федор Смолов, с 2015 года выступавший за ФК «Краснодар», перешел в команду «Локомотив», сообщается в официальном микроблоге столичного клуба в Twitter.



Пока детали контракта не разглашаются. Однако ранее СМИ сообщали, что «Краснодар» готов расстаться с 28-летним форвардом за 10 млн евро. При этом отмечалось, что «Локомотив» готов заплатить за нападающего сборной России 8 миллионов евро, отмечает НТВ.



Как напоминает lenta.ru, в составе «быков» форвард дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России. Вместе со сборной России Смолов добрался до четвертьфинала домашнего чемпионата мира, на турнире он не смог отличиться ни разу.