Президент США Трамп может получить право вводить санкции за вмешательство в выборы

13:22 | 9.08.2018

Белый дом разрабатывает указ, который позволит президенту США Дональду Трампу вводить санкции против иностранцев за вмешательство в выборы, сообщает Washington Post.



В тексте готовящегося указа говорится о том, что президент сможет без согласования с конгрессом вводить санкции против 10 из 30 крупнейших коммерческих организаций тех стран, которые вмешивались в избирательный процесс в США.



Издание отмечает, что указ является попыткой администрации Трампа продемонстрировать «серьезность» своего настроя в отношении действий России по приписываемому ей вмешательству в выборы в США, передает РИА «Новости».