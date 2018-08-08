У берегов Турции затонула лодка с мигрантами, погибло семеро детей и две женщины

13:18 | 9.08.2018

В Эгейском море у берегов района Кушадасы турецкой провинции Айдын затонула лодка с мигрантами, погибло семеро детей и две женщины, сообщает агентство Anadolu. Спасены четыре человека. По словам мигрантов, в лодке находились 13 человек, пытавшихся добраться до Греции. Отмечается, что мигранты часто используют Турцию как перевалочный пункт для отправления на Балканы.