КНДР и Южная Корея 13 августа проведут переговоры на высоком уровне

13:14 | 9.08.2018

Южная Корея и КНДР 13 августа начнут обсуждать возможности нового межкорейского саммита на предварительных переговорах на министерском уровне, передает из Сеула информационное агентство Рёнхап. Как уточняется, встреча состоится в приграничном пункте Пханмунджом. Делегацию Южной Кореи возглавит министр объединения Чо Мён Гён.



Как напоминает ТВЦ, 27 апреля прошла историческая встреча президента Южной Кореи Муна Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына. По итогам переговоров страны приняли совместную декларацию. Согласно документу, стороны прекращают любые враждебные действия в отношении друг друга. Также общей целью двух стран стало проведение процесса денуклеаризации на Корейском полуострове.