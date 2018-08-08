Роспотребнадзор оштрафовал нарушителей антитабачного закона на 70 млн рублей

13:04 | 9.08.2018

В Роспотребнадзоре рассказали, что нарушителям антитабачного законодательства за первое полугодие 2018 года назначили более 70 млн рублей штрафов. Об этом сообщается на сайте ведомства. «Привлечено 5177 правонарушителей. В их числе 1514 граждан, 1561 работник организаций — продавцов табачной продукции, 663 индивидуальных предпринимателя, 1439 юридических лиц», — говорится в отчете ведомства.



В России в июне 2013 года вступил в силу антитабачный закон, согласно которому гражданам запрещается курить в общественных местах. В результате в среднем россияне стали выкуривать на 5 % сигарет меньше, отмечает РБК.