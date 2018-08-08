На итальянском острове Сардиния туриста оштрафовали за собранный в бутылку пляжный песок

12:46 | 9.08.2018

На итальянском острове Сардиния туристу выписали штраф в €1 тыс. за кражу песка с одного из местных пляжей, сообщает газета The Guardian. Отмечается, что итальянец, постоянно проживающий в Великобритании, собирался привезти домой в качестве сувенира бутылку, наполненную песком с пляжа.



Как напоминает life.ru, для того чтобы остановить ухудшающееся состояние местной экосистемы, власти острова ввели штраф за вывоз песка с пляжа — от 500 евро до трёх тысяч. По мнению чиновников и экологов, ежегодно туристы вывозят с острова центнеры и даже тонны песка.