В Израиле назвали «пощечиной» признание Колумбией независимости Палестины

12:41 | 9.08.2018

В Израиле признание независимости Палестины расценили как «пощечину» от властей Колумбии. Такое заявление сделали в пресс-службе еврейского государства в Боготе.



В диппредставительcтве отметили, что «разочарованы» решением ушедшего колумбийского правительства. «Речь идет о пощечине, нанесенной верному союзнику, что противоречит уровню отношений и близости наших стран и их лидеров», — заявили в посольстве Израиля.



Как отмечает kp.ru, правительство экс-президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса признало независимость Палестины буквально за несколько дней до своей отставки. Новый же кабинет министров заявил, что не знал об этом и теперь планирует пересмотреть данный вопрос в соответствии с международным правом.