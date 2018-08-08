Курс доллара превысил отметку в 66 рублей впервые с ноября 2016 года

12:36 | 9.08.2018

Курс доллара на открытии торгов поднялся выше 66 рублей впервые с ноября 2016 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Согласно данным биржи, на открытии торгов на 10:01 курс доллара вырос до 66,25 руб., на 71 копейку выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии. При этом курс евро вырос на 80 копеек — до 76,93 рубля.



Рост иностранной валюты происходит на фоне сообщений о расширении антироссийских санкций со стороны США, отмечает iz.ru.