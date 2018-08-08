США введут новые санкции в отношении России 22 августа

12:31 | 9.08.2018

Государственный департамент США объявил, что вводит санкции в отношении России, обвинив Москву в причастности к инциденту с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, передает russian.rt.com.



Как отмечает «Эхо Москвы», Россию ждут две волны американских санкций. Первая вступит в силу 22 августа и введет запрет на выдачу лицензий на экспорт в Россию товаров, которые связаны с национальной безопасностью. Далее готовятся более жесткие санкции, вступят в силу они через три месяца, если Москва не предоставит убедительных доказательств об отказе от использования химического оружия в будущем. В частности, США обещают понизить уровень дипломатических отношений и практически прекратить торговлю с Россией, авиакомпании «Аэрофлот» запретят летать в Соединенные Штаты.



По словам спикера Госдепа Хизер Науэрт, было установлено, что «Москва использовала химическое или биологическое оружие, что запрещено международным правом, или же применила смертоносное химическое или биологическое оружие против собственных граждан».